So ist etwa aus jeder BioNTech-Durchstechflasche die Entnahme von sechs Impfdosen erlaubt, obwohl sieben enthalten sind. Das sorgt in den Bundesländern für absurde Widersprüche - in Zeiten, in denen eine effektive Impfkampagne oberste Priorität haben sollte: So ist es zum Beispiel in Sachsen Impfhelfern untersagt, die überschüssige siebte Dosis zu verimpfen. In Nordrhein-Westfalen dagegen ist das mittlerweile erlaubt.