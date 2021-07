Viel Wind und wenig Schnee

Wirklich winterlich war es im Januar in Deutschland nur selten. Zahlreiche Orte erreichten bei den Temperaturen gleich mehrmals zweistellige Werte. Und auch der Februar gibt sich in Europa schon alle Mühe, Rekorde zu brechen. Im Süden Frankreichs und im Südosten von Spanien ist es bereits sommerlich heiß. Hierzulande kündigt die Wetterlage statt Winterwetter den nächsten milden Schub an. Dazu kommen immer wieder Unwetter durch schweren Sturm und heftigen Regen.