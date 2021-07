Corona und Verschwörungsanhänger

Die Bewegung hat in Deutschland prominente Verbreiter wie den Sänger Xavier Naidoo oder den YouTuber Oliver Janich. Ihre Anhänger glauben an pädophile, satanistische Eliten und daran, dass es einen Erlöser gibt: Donald Trump.



Frontal 21 geht der Frage nach, was diese Theorie mit der globalen Corona-Pandemie zu tun hat - und warum sie wirklich gefährlich werden kann.