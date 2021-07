Millionen Daten im Netz

Auf der Suche nach dem Täter mit dem Namen "Orbit" ermittelten die Behörden in der Doxing-Szene und stießen auf den 20-jährigen Schüler Johannes S. aus Homberg in Mittelhessen als Tatverdächtigen. Schnell scheint klar: Die Daten wurden von einem Scriptkiddie aus dem Kinderzimmer gedoxt - ein Einzeltäter, unpolitisch. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) lobt die rasche und effiziente Ermittlungsarbeit: "Wir machen in so wichtigen Angelegenheiten also unsere Arbeit."