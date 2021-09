Die Grünen wollen die Mieten begrenzen, um Mieter vor allem in Ballungsräumen zu entlasten. Gleichzeitig hat Baerbock aber auch eine "Klima-Sanierungsoffensive" bei Gebäuden angekündigt. Doch wer soll die Investitionen in energetische Sanierung zahlen, wenn gleichzeitig die Mieten nicht steigen sollen? Wirtschaftsexperten fordern: Die Grünen sollen den Wählern endlich sagen, dass die Energiewende viel Geld kostet, wofür am Ende auch die Mieter zahlen müssen.