Klar und fokussiert

Die 21 machte in der linearen Welt auf die Sendezeit und das neue Jahrhundert gleichermaßen aufmerksam. Nun macht "frontal" deutlich: Diese Magazin-Marke ist längst mehr als nur ein lineares Programmangebot. Die Fokussierung auf das Wesentliche prägt das neue Design.



"Wir präsentieren unsere Themen inzwischen auf diversen Plattformen – vom Online-Artikel auf der ZDFheute bis zur Doku in der ZDFmediathek – es ist längst nicht mehr nur ein lineares Magazin, das am Dienstag um 21 Uhr im Fernsehen zu sehen ist", erläutert "frontal"-Redaktionsleiterin Ilka Brecht den Verzicht auf die 21 im Namen.