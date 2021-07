In "Generation Corona: Was wird jetzt für die Jungen getan?" richtet sich der Fokus auf die Situation von Kindern und Jugendlichen, von denen während der Pandemie Solidarität, Verzicht und Rücksicht erwartet wurde. Was will und braucht die junge Generation jetzt neben mehr Digitalisierung und eigener Impfberechtigung? Wie steht es um die Solidarität der Erwachsenen und der alten Generation? Welche Konzepte gibt es, damit aus der "Generation Corona" keine verlorene Generation wird? Oder beansprucht die Jugend zu viel Aufmerksamkeit für ihre Befindlichkeiten?