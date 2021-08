Negah ist stolz darauf, dass sie dieses Jahr das erste Mal wählen darf. Sie schätzt die Freiheit und die Möglichkeiten, die man in Deutschland hat und dass man selbst als Frau alles erreichen kann; sogar Kanzlerin werden. Angela Merkel ist für sie ein Sinnbild für Freiheit, denn Merkel wurde ein Jahr nach Negahs Flucht Kanzlerin. In ihrer Heimat wäre es undenkbar, dass eine Frau eine so hohe Position innehat.