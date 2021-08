René Rodrigues, Entertainer

René vereint mehrere Welten in einer Person. Auf der einen Seite die Männerdomäne Fußball, auf der anderen Seite die glitzernde Welt der Drags und bunten Vögel. René Rodrigues arbeitet neben seinem Job als Aushilfe im Fanshop des Hamburger Sportvereins auch noch bei der bekanntesten Dragqueen Deutschlands: Olivia Jones. In seiner Rolle als schillernde und aufgedrehte Kunstfigur Lex Dildo unterhält der Mittzwanziger das Publikum in ihrer Bar.