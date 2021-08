Auf Instagram nehmen sie ihre Follower mit in den Klinikalltag, zeigen die attraktiven Seiten ihres Jobs, thematisieren aber auch ganz deutlich Missstände im Bereich der Pflege. Wichtig ist den beiden Auszubildenden zudem die Rolle der Frau in einem doch sehr weiblich dominierten Beruf. So sind beispielsweise viele Arbeitsanweisungen nach wie vor auf Männer gemünzt, das können Josie & Vanessa überhaupt nicht nachvollziehen, gerade in einem so Frauen-lastigen Beruf.