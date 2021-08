Staatsversagen: Das Afghanistan-Desaster

Die Bundesregierung ist blamiert. Nach 20 Jahren Einsatz und Aufbaubemühungen für ein neues, freies Staatswesen in Afghanistan übernehmen die Taliban im Handstreich das Land. Es droht die Rückkehr in finsterste Zeiten. Nicht mal die Rettung der Ortskräfte, die Jahre, teils Jahrzehnte für die Bundeswehr gearbeitet und buchstäblich ihren Kopf hin gehalten haben, gelingt noch. Menschen, deren Freiheit zu verteidigen 20 Jahre in hohem Ton beschworen wurde, werden im Handumdrehen aufgegeben.„Wir haben die Lage falsch eingeschätzt“, so die Begründung der Regierungschefin.