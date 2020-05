Es ist wie ein Ostergeschenk: die Reisebeschränkungen in Mecklenburg-Vorpommern werden über die Feiertage teilweise aufgehoben. In Bonn dagegen ist die Altstadt teils gesperrt und die Anwohner können sich diesmal an der Kirschblüte ganz allein erfreuen.

Beitragslänge: 4 min Datum: 11.04.2020 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 11.04.2021