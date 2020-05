AfD vor der Spaltung?

Der Konflikt in der AfD schwelte seit langem. Wie völkisch, wie radikal rechts will man auftreten? Wie viel „Flügel“ dulden? Mit dem Rauswurf von Andreas Kalbitz, AfD-Landesvorsitzender in Brandenburg und führender Flügel-Mann, ist der Streit eskaliert.

Beitragslänge: 3 min Datum: 23.05.2020 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 23.05.2021