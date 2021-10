Aus für Opel in Eisenach?

Das Automobilwerk in Eisenach macht dicht bis Ende des Jahres. Grund: der weltweite Chipmangel in der Autoindustrie. Doch in der Region herrscht Sorge: Ist das der Anfang vom Ende des Opel-Standortes?

