Nach dem 2. Weltkrieg wurde Berlin in vier Besatzungszonen aufgeteilt - wie ganz Deutschland. 1948/49 blockierte die Sowjetunion die Zufahrtswege zu West-Berlin, das innerhalb der sowjetischen Besatzungszone lag. US-"Rosinenbomber" sicherten die Versorgung der Stadt ("Luftbrücke"), bis die Blockade aufgehoben wurde. 1949 wurde Ost-Berlin Hauptstadt der neu gegründeten DDR, West-Berlin erhielt Sonderstatus in der Bundesrepublik. Der Kalte Krieg gipfelte 1961 im Bau der Mauer. Die Mauer am Brandenburger Tor, der alliierte Grenzübergang "Checkpoint Charlie" und der "Tränenpalast" am Grenzübergang Bahnhof Friedrichstadt wurden zu Symbolen der Teilung. 1989 öffnete die DDR die Grenze, die Mauer fiel, die DDR ebenso. Das wiedervereinigte Berlin wurde Hauptstadt des wiedervereinigten Deutschland. An die Teilung erinnern nur noch wenige Mauer-Reste sowie eine Markierung im Straßenpflaster.