Berliner Winterfreuden im Lockdown

Viel Schnee, dazu knackig kalt – das passt zum neuesten Freizeittrend in der Hauptstadt: Eisbaden – zum Beispiel am Weißensee. Zum Schlittenfahren zieht es die Familien auf den Teufelsberg, und in Mitte kann man jetzt durch leere Straßen joggen.

