CSU und AfD im bayerischen Wahlkampf

In einem Monat ist Landtagswahl in Bayern. Bis dahin will sich die CSU aus ihrem Umfragetief kämpfen. Was verspricht Erfolg gegen die AfD? Und wie mobilisiert die ihre Wähler? Die AfD zumindest geht äußerst optimistisch in die letzten Wochen vor der Wahl.