Der Zaun, der wochenlang Schweizer und Deutsche in Konstanz trennte, wird abgebaut. Auch die Polizisten an den Grenzen zu Österreich kontrollieren nur noch stichprobenartig. In Görlitz aber, wo die Neiße Deutschland und Polen trennt, ändert sich nichts.

Beitragslänge: 6 min Datum: 16.05.2020 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 16.05.2021