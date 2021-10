Deutschland nach der Bundestagswahl

Wer am Ende ins Kanzleramt zieht, werden wohl Grüne und FDP entscheiden. Dass die beiden Parteien so stark wurden, haben sie vor allem Jung- und Erstwählern zu verdanken. Was sind deren Erwartungen?

Videolänge: 4 min Datum: 02.10.2021 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 02.10.2023 Video herunterladen