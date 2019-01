Politik | Länderspiegel - Deutschlandreise ins winterliche Berlin

Auch im Winter ist Berlin eine Reise wert! Dann ist es an Deck des Spreedampfers zwar kalt, dafür aber schön leer. Aufwärmen kann man sich im Stadtbad Neukölln oder in der tadschikischen Teestube, Erfrischung gibt es beim Bier-Yoga oder in der Eis-Disco.