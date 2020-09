Der Rennsteig im Thüringer Wald ist einer der bekanntesten Wanderwege Deutschlands mit viel Grün und tollen Ausblicken. Er lässt sich portionsweise oder in mehreren Tagen am Stück erwandern. Wer Ruhe und Natur sucht, ist am Rennsteig richtig.

something 5 min something 05.09.2020 Video verfügbar bis 05.09.2021 Video herunterladen