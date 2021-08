Türkis glitzert derzeit das Wasser des Tegernsees – nicht der größte, aber einer der beliebtesten Seen in Bayern. Freizeit-Aktivitäten wie Standup-Paddling oder Paragliding locken viele Urlauber an.

5 min 5 min 07.08.2021 07.08.2021 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 07.08.2023 Video herunterladen