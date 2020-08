Deutschlands trockenster Ort

Deutschland droht der dritte Dürresommer in Folge. Die Wälder braun, die Gärten verdorrt und der Feuerwehr fehlt das Löschwasser. Besonders hart trifft es den Ort Artern in Thüringen. Nirgendwo sonst in Deutschland hat es so wenig geregnet wie hier.

