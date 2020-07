Die Maskenpflicht bleibt

Was muss, das muss – so denken wohl die meisten beim Thema Mund-Nasen-Schutz. Und trotzdem wird weiter leidenschaftlich diskutiert. In der Straßenbahn, beim Friseur und auf den Einkaufsmeilen. Die Maske wird zum Symbol in diesen Corona-Zeiten.

