Politik | Länderspiegel - Die SPD vor der Entscheidung

Landauf, landab sind GroKo-Befürworter und -Gegner in den letzten Tagen gereist, um möglichst viele Genossen von der eigenen Meinung zu überzeugen. Stichtag ist der Sonderparteitag am Sonntag in Bonn, diskutiert wird aber noch bis zur letzten Minute.