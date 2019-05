Politik | Länderspiegel - Duell der Spitzenkandidaten in Bremen

Seit 1945 stellt die SPD den Bürgermeister in Bremen, aktuell heißt der Carsten Sieling. Am 26. Mai könnte sich das ändern. Die CDU schickt den politischen Quereinsteiger Carsten Meyer-Heder ins Rennen, in Umfragen liegen beide Parteien derzeit gleichauf.