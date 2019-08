E-Bike-Boom in den Alpen

2018 wurden in Deutschland erstmals mehr Mountainbikes mit Elektroantrieb verkauft als ohne. So kommen auch weniger erfahrene Biker auf den Berg – und können dabei für andere gefährlich werden. Naturschützer in Bayern fordern schärfere Regeln.

