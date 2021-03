Elbflorenz ohne Touristen

Den Städtetourismus hat es in der Pandemie besonders hart getroffen. So auch in Dresden: Die Hotels sind verwaist, die "Weiße Flotte" steht still, Zwinger und andere Museen sind zugesperrt. Die Dresdner hoffen nun auf ein Ende des Lockdowns an Pfingsten.

4 min 4 min 27.03.2021 27.03.2021 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 28.03.2022 Video herunterladen