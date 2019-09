"Es muss sich was tun!"

Eine Woche nach dem Wahlerfolg der AfD in Sachsen und Brandenburg ist die Stimmung auch in Thüringen gespalten. Der Länderspiegel war in Erfurt mit der Straßenbahn unterwegs und hat den Menschen zugehört.

