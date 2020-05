In Sachsen und NRW brennen Parks und Wälder in unmittelbarer Nähe zu Wohngebieten, und in fast ganz Brandenburg gilt zeitweise die höchste Waldbrand-Gefahrenstufe. Förster und Feuerwehren müssen sich auf trockenere Zeiten einstellen.

Beitragslänge: 3 min Datum: 25.04.2020 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 25.04.2021