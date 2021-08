In Hamburg gibt es für Geimpfte und Genesene in Restaurants, Kneipen, Kinos und bei Veranstaltungen keine Einschränkungen mehr. Alle anderen gucken in die Röhre, denn Schnelltests reichen nicht mehr.

