Abrechnungspanne kostet Millionen

In Fellbach in Baden-Württemberg haben sich die Stadtwerke ganz böse verrechnet: Dem privaten Betreiber des örtlichen Freizeitbades wird jahrelang zu wenig Wasser in Rechnung gestellt. Der Schaden für die Stadt: 2,3 Millionen Euro.

