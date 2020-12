Die Pannen-Schanze von Hinterzarten

Skispringen in Hinterzarten ist fester Bestandteil im Weltcup-Kalender. Damit das so bleibt, modernisiert die Gemeinde ihre Schanze. Für stolze drei Millionen Euro wird ein neuer Anlauf gebaut. Doch der passt nicht an den alten Turm. Es klafft eine Lücke!

