Politik | Länderspiegel - Keine Info an Limburger Infosäulen

Wo bitte geht’s zum Dom? Welche Restaurants sind um die Ecke? Könnte man alles an den 350.000 Euro teuren, digitalen Infosäulen abfragen, die in der Limburger Innenstadt aufgebaut wurden. Doch die sind von Anfang an ein ziemlicher Ausfall.