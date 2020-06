Luxus-Mineralwasser aus Parchim

In Parchim gibt’s ein angeblich sehr edles Mineralwasser. Satte 18 Euro kostet eine Flasche. Das Problem: Kaum jemand will es kaufen, die Firma macht große Verluste. Und der Knaller an der Sache: Die Idee mit dem Luxus-Wasser kommt von den Stadtwerken.

Beitragslänge: 2 min Datum: 06.06.2020 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 06.06.2021