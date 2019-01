Politik | Länderspiegel - Hammer der Woche - nachgehakt

In Mainz endet eine neue Brücke direkt im Acker, in Sonthofen gibt es Ärger um Ampelfrauen, in Teltow wird ein Yachthafen zum finanziellen Albtraum für die Steuerzahler – wir haben bei einigen Hammer-Fällen des vergangenen Jahres noch mal nachgehakt.