Straße illegal verlängert

In Homburg an der Saar wurde eine Erschließungsstraße um 130 Meter verlängert. Jedoch ohne Planung, gesetzlich vorgeschriebene Ausschreibung und Genehmigung des Stadtrats. Ein komplett illegaler Straßenbau also. Jetzt ermittelt die Staatsanwaltschaft.

