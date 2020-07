Herne besorgt wegen PCB-Belastung

Viele Bürger in Herne machen sich Sorgen. Denn die Stadt hat ein PCB-Problem. In einigen Straßenzügen gilt für die Bürger die Empfehlung, Gemüse aus dem eigenen Garten nicht mehr zu essen. Verschiedene Firmen scheinen als Verursacher in Frage zu kommen.

