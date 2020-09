Hilfsnetz für Obdachlose bricht zusammen

In vielen Städten schließen Notunterkünfte und Suppenküchen. Berlin, wo mindestens 2000 Obdachlose leben, will nun Hunderte Schlafplätze schaffen. In einigen Städten wurden Gabenzäune aufgestellt, an denen Tüten mit Spenden für Obdachlose hängen.

something 4 min something 28.03.2020 Video verfügbar bis 29.03.2021 Video herunterladen