Wegen der untragbaren Zustände in der Fleischfabrik Tönnies, erleben gerade über 600.000 Menschen einen Rückfall in die härteste Zeit der Kontaktbeschränkungen. In Mecklenburg-Vorpommern und Bayern etwa sind Urlauber aus Gütersloh nicht willkommen.

Beitragslänge: 6 min Datum: 27.06.2020 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 27.06.2021