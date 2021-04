Impfen für alle?

So langsam geht es beim Impfen voran. Einige Bundesländer haben die Impf-Reihenfolge bereits aufgehoben, zumindest für Astrazeneca. Auch die ersten Betriebsärzte beteiligen sich an den Impfungen. In Hildesheim gibt es die Spritze sogar im Drive-in.

