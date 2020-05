Kaum ein Instrument, das in Markneukirchen im Vogtland nicht gebaut wird. Doch seit das Virus die Kulturwelt lahmlegte, blicken die Instrumentenbauer angstvoll in die Zukunft. Neue Aufträge sind nicht in Sicht, und ob die alten bezahlt werden, ist unklar.

