Politik | Länderspiegel - Intensivtäter raus aus Frankfurt/Oder?

Frankfurts neuer Oberbürgermeister René Wilke (Die Linke) will eine Gruppe straffälliger syrischer Migranten ausweisen lassen. Er müsse in der Stadt für Sicherheit sorgen, so der linke OB. Symbolpolitik oder doch ein wichtiges Zeichen?