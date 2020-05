Kommunen in Finanznot

Wegen der Corona-Krise brechen Städten und Kommunen Einnahmen aus Gewerbesteuern in schwindelerregender Höhe weg – Geld, das bereits in den Haushalten fest eingeplant war. Hart trifft es viele kleine Kommunen, wie auch Haldensleben in Sachsen-Anhalt.

