Politik | Länderspiegel - Ärger um verschärftes Glücksspielgesetz

Die Spielsucht eindämmen und den Jugendschutz durchsetzen will der neue Glücksspielstaatsvertrag. Seine Umsetzung sorgt in Niedersachsen für Ärger. Welche Spielhallen schließen müssen wurde dort ausgerechnet per Los entschieden.