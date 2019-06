Politik | Länderspiegel - Bademeister gesucht

Abgesperrte Sprungtürme, gestrichene Schwimmkurse, verkürzte Öffnungszeiten: Gemeinden reduzieren das Angebot in ihren Freibädern. Es mangelt schlicht an ausreichend Schwimmmeistern. Früher mal ein Traumberuf, heute will ihn kaum noch jemand machen.