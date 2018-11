Politik | Länderspiegel - Bayern in Schwarz-Orange

Der Koalitionsvertrag in Bayern steht, und sorgt gleich für Unmut bei Anwohnern des Münchner Flughafens. Grund: die dritte Startbahn. Am Riedberger Horn dagegen stehen Ökologie und Nachhaltigkeit ganz oben. Was ist zu erwarten von Schwarz-Orange?