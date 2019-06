Rot-Grün-Rot oder doch Jamaika?

Politik | Länderspiegel - Bremer basteln an Koalition

Es schien beinahe so als hätten die Bremer Grünen sich alles wünschen können in den Sondierungsgesprächen mit CDU, FDP, Linken und SPD. Entschieden haben sie sich für ein rot-grün-rotes Bündnis. Was sagen die Bremer und Bremerhavener dazu?