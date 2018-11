Politik | Länderspiegel - Streit um Gedenken an Bombennacht

Drei hochkant aufgestellte Busse vor der Frauenkirche als Erinnerung an die Opfer von Aleppo – für manche Dresdner ein Affront. Denn am Montag gedenkt die Stadt an der Elbe der verheerenden Bombennacht vom Februar 1945.