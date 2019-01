Politik | Länderspiegel - Schulz-Effekt bei der SPD

Schon in den ersten Tagen nach der Nominierung von Martin Schulz als Kanzlerkandidat meldete die SPD stolz tausende Parteieintritte. Gut kommt Schulz vor allem im Westen der Republik an. In Sachsen dagegen ist er für viele Wähler ein Unbekannter.